Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:06, 20 января 2026Экономика

Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

Летучая мышь забралась в квартиру к жителю Ленобласти и испугала его
Полина Кислицына (Редактор)

Летучая мышь забралась в квартиру к жителю Ленинградской области и испугала его. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «ДТП И ЧП СПб».

Незваную гостью обнаружил один из жителей города Колтуши. На сделанной им записи можно увидеть, что рукокрылое залетело в квартиру, где начат ремонт. Хозяин вооружился полотенцем и открыл окно, чтобы помочь летучей мыши покинуть комнату. «Сиди, не дергайся, не смотри на меня, самому страшно. Ты чего такая косая-то? Мужики, страшно! (...) Вообще, мыши засыпают на зиму или нет? Все, я пошел, у меня фобия», — поделился эмоциями житель Ленобласти.

Автор публикации отметил, что у хозяина получилось уговорить летучую мышь покинуть квартиру, и после нескольких неудачных попыток она улетела в открытое окно.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы летучая мышь два дня жила в кондиционере, ее достали и выпустили на волю спасатели.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Германии призвали задуматься о бойкоте ЧМ-2026 из-за позиции США по Гренландии

    Нобелевские лауреаты дали полезные для кошелька советы

    В России опустели салоны красоты

    Названа группа людей с самым высоким риском рака желудка и поджелудочной железы

    Макрон надел темные очки и заявил о мире без правил

    Доктор Мясников рассказал о множестве переезжающих из Европы в Россию знакомых

    Производитель «Искандеров» нарастил выпуск вооружения

    Более 200 россиян на неделю застряли в Турции из-за отмены рейса

    Москвичей предупредили о резком похолодании

    Известная 68-летняя актриса ответила на критику ее старения фразой «ни о чем не жалею»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok