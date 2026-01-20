Летучая мышь забралась в квартиру к россиянину и испугала его

Летучая мышь забралась в квартиру к жителю Ленинградской области и испугала его. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «ДТП И ЧП СПб».

Незваную гостью обнаружил один из жителей города Колтуши. На сделанной им записи можно увидеть, что рукокрылое залетело в квартиру, где начат ремонт. Хозяин вооружился полотенцем и открыл окно, чтобы помочь летучей мыши покинуть комнату. «Сиди, не дергайся, не смотри на меня, самому страшно. Ты чего такая косая-то? Мужики, страшно! (...) Вообще, мыши засыпают на зиму или нет? Все, я пошел, у меня фобия», — поделился эмоциями житель Ленобласти.

Автор публикации отметил, что у хозяина получилось уговорить летучую мышь покинуть квартиру, и после нескольких неудачных попыток она улетела в открытое окно.

Ранее сообщалось, что на севере Москвы летучая мышь два дня жила в кондиционере, ее достали и выпустили на волю спасатели.