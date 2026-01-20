Лукашенко опроверг слух о вступлении в «Совет мира» Трампа

Лукашенко: Вступление в «Совет мира» не требует внесения миллиарда долларов

Вступление страны в «Совет мира», организованный президентом США Дональдом Трампом, не требует внесения одного миллиарда долларов. Такой слух опроверг президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он призвал читать документ о членстве в организации и отметил, что ничего оплачивать не требуется.

«Эти больные люди (которые рассказывают об этом — прим. «Ленты.ру») в очередной раз опростоволосились. Просто надо читать документ. Никаких денег не нужно», — сказал глава государства.

Ранее Лукашенко согласился на участие Белоруссии в «Совете мира». Соответствующий документ был подписан в соответствии с предусмотренной процедурой, которая была обозначена в письме президента США Дональда Трампа.