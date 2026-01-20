Люксовый шопинг Леонардо Ди Каприо и его 27-летней возлюбленной попал на фото

Леонардо Ди Каприо и Витторию Черетти заметили на шопинге в бутике Dior

Папарацци заметили актера Леонардо Ди Каприо и его молодую возлюбленную, итальянскую топ-модель Витторию Черетти во время шопинга в люксовых бутиках в Нью-Йорке. Фото публикует Daily Mail.

51-летний артист и 27-летняя манекенщица попали в объектив папарацци, когда посетили магазины марок Dior и Saint Laurent. На протяжении всего шопинга Черетти давала звезде «Битве за битвой» советы по подбору нарядов для наградного сезона. Так, она внимательно наблюдала за тем, как он рассматривал костюмы в зеркале, указывая на то, какие из них ему стоит купить.

В итоге актер приобрел около 12 предметов гардероба, но оставил пакеты с вещами в магазине для последующей доставки до дома.

Ранее стендап-комик Никки Глейзер, которая стала ведущей церемонии «Золотой глобус», жестко высмеяла Ди Каприо за романы с молодыми женщинами. Во время церемонии комикесса отметила успехи знаменитости в карьере. После этого она плавно перешла к шуткам о его личной жизни, особенно отметив его роман с Черетти.