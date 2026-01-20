Реклама

Мужчина посетил закрытый нудистский клуб и перечислил главные запреты

Алиса Дмитриева
Фото: Josep Curto / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде мужчина посетил закрытый нудистский клуб и перечислил главные запреты, действующие на курорте. Об этом пишет The Thaiger.

Пользователь выложил отчет о визите на небольшой нудистский курорт на странице в социальной сети. Он не назвал местоположение курорта и скрыл свое имя. Мужчина рассказал, что на закрытом курорте, который полностью огорожен высоким забором, запрещено ходить в одежде. Отдыхающим нельзя фотографировать друг друга и снимать на видео без разрешения. Фотографирование вообще разрешено только внутри помещений. Кроме того, отдыхающие должны обязательно подстилать полотенце, если садятся на мебель общего пользования.

Главный запрет касается интимной жизни отдыхающих: на территории клуба запрещена любая сексуальная активность в общественных местах. За нарушение любого из правил гостя сразу же удаляют с территории. Автор отчета добавил, что если кто-то из посетителей чувствует, что на него таращатся, то должен немедленно сообщить администрации. Большинство гостей курорта составляли иностранные туристы, а персонал был тайским.

Публикация вызвала большой ажиотаж в Таиланде, потому что о работе закрытых нудистских курортов почти ничего не известно. В стране запрещено публичное обнажение в общественных местах. Нудисты могут ходить голыми только на полностью скрытых от глаз частных территориях.

В июле 2025 года сообщалось, что суд американского города Сиэтл постановил закрыть знаменитый пляж из-за нашествия любителей публичного секса и извращенцев. Пляж более 50 лет известен в качестве места отдыха нудистов.

