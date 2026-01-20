Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:52, 20 января 2026Экономика

На севере Москвы придумали необычный способ борьбы с сосульками

В Западном Дегунино решили бороться с сосульками с помощью кровельной горелки
Полина Кислицына (Редактор)

На севере Москвы решили необычным образом бороться с сосульками на крыше дома — с помощью кровельной горелки. Внимание на оригинальный способ обратил Telegram-канал «Москва М125».

На видео, снятом в Западном Дегунино, можно увидеть, как мужчина в шапке, держа зажженную кровельную горелку в руках, через открытое окно поднес ее к скоплению сосулек на крыше. В результате наледь стала таять и превратилась в стекающую на улицу воду.

«В Западном Дегунино было замечено жестокое обращение с сосульками. Может, лучше топорик? Не так мучительно долго», — предложил автор публикации. Между тем в комментариях к посту пользователи оценили необычный способ, отметив, что использование горелки более безопасно, чем другие методы борьбы с наледью — в этом случае не стоит опасаться, что прохожие или припаркованные у дома автомобили пострадают.

Ранее водителям напомнили о возможности получить до миллиона рублей за сосульку, которая упала на машину.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    В пещере нашли мумии живших столетия назад гепардов

    Пользователи сети назвали социопатами пассажиров самолетов за одно действие на борту

    Появились подробности о раздавленном танком российском школьнике

    Доходы России от подорожания золота оказались сопоставимы с замороженными активами

    Подростки под Москвой поздравили подругу с днем рождения и едва не сожгли ее

    Две страны закрыли страницу войны

    Россиянка нашла волосы в сырке из «Пятерочки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok