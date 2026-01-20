На севере Москвы придумали необычный способ борьбы с сосульками

В Западном Дегунино решили бороться с сосульками с помощью кровельной горелки

На севере Москвы решили необычным образом бороться с сосульками на крыше дома — с помощью кровельной горелки. Внимание на оригинальный способ обратил Telegram-канал «Москва М125».

На видео, снятом в Западном Дегунино, можно увидеть, как мужчина в шапке, держа зажженную кровельную горелку в руках, через открытое окно поднес ее к скоплению сосулек на крыше. В результате наледь стала таять и превратилась в стекающую на улицу воду.

«В Западном Дегунино было замечено жестокое обращение с сосульками. Может, лучше топорик? Не так мучительно долго», — предложил автор публикации. Между тем в комментариях к посту пользователи оценили необычный способ, отметив, что использование горелки более безопасно, чем другие методы борьбы с наледью — в этом случае не стоит опасаться, что прохожие или припаркованные у дома автомобили пострадают.

Ранее водителям напомнили о возможности получить до миллиона рублей за сосульку, которая упала на машину.