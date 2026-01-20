Реклама

На Украине признали необходимость диалога с Россией

Буданов признал необходимость диалога с Россией для процесса урегулирования
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) высказался о необходимости диалога с Россией. Его слова приводит РИА Новости.

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе Буданов признал необходимость диалога с Россией для процесса урегулирования конфликта на Украине.

«Мы не можем просто выкинуть ее из этого процесса. Мы пробовали, видите, не вышло... Мы должны с ними взаимодействовать», — сказал он.

Ранее Буданов заявил о «сдержанном оптимизме» в вопросе достижения мира. «Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда», — сказал он.

