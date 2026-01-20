Реклама

В Киеве заявили о «сдержанном оптимизме» в вопросе достижения мира

Буданов заявил о «сдержанном оптимизме» в вопросе достижения мира на Украине
Маргарита Сурикова
Фото: Denis Balibouse / Reuters

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о «сдержанном оптимизме» в отношении мира в республике. Его цитирует «Страна.ua».

«Мы на пути к кардинальному решению нашей войны. Не могу сказать, что мир наступит завтра. Если кто-то так говорит — это точно неправда», — заявил политик на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

В то же время Буданов подчеркнул, что для достижения мира прилагается много усилий. «Мы двигаемся. Есть сдержанный оптимизм», — заключил он.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обеспокоен «любым расфокусом внимания от Украины» и переключением его на ситуацию с Гренландией.

