На Украине рассказали о страхе чиновников перед мирным соглашением

Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Большинство украинских чиновников считают подписание мирного соглашения политической «пулей в лоб» и надеются сбросить ответственность за мир на народ. О страхе власти перед урегулированием конфликта рассказало издание «Украинская правда» (УП).

«Как показывают разговоры с большим количеством действующих чиновников в разных ветвях власти, желающих возложить на себя эту ответственность мало, если они вообще есть. Большинство опрошенных смотрят на такую возможность как на "пулю в лоб"», — говорится в публикации.

Отмечается, что в офисе президента увидели в идее референдума об окончании конфликта «спасительную соломинку», которая позволит переложить ответственность за соглашение на народ.

Ранее газета Financial Times сообщила, что европейские союзники Киева надеются согласовать с президентом США Дональдом Трампом гарантии безопасности для Украины в ходе предстоящей встречи в Давосе. Речь идет о гарантиях безопасности после прекращения огня.

