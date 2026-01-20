На Украине запаниковали из-за ситуации на переговорах с США

Соскин: Отсутствие реакции на переговоры США и Украины говорит об их провале

Отсутствие реакции на прошедшие во Флориде переговоры делегаций Соединенных Штатов и Украины говорит об их провале. К такому выводу пришел экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Умеров и другие, Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) молчит. Может, что-то скажет. Ну, по сути, провал полный в этой Флориде», — отметил эксперт.

По словам Соскина, Украина постепенно лишается всех своих союзников, которые активно переключаются на решение собственных проблем. В свою очередь, ЕС все больше уделяет внимания ситуации вокруг Гренландии.

Киев должен понимать, что европейские страны могут отказаться от Владимира Зеленского, резюмировал эксперт.

Ранее секретарь СНБО Украины Рустем Умеров рассказал, что украинская и американская делегации во время встречи в США предметно обсудили гарантии безопасности для Киева. Также он упомянул, что стороны также предметно поговорили об экономическом развитии и «плане процветания».

В свою очередь, Владимир Зеленский признался в разногласиях по некоторым вопросам на переговорах с США. По его словам, Киев проявляет инициативу на переговорах, а сам он якобы защищает интересы республики.