На Украине заявили о применении Россией «ложных ракет» РМ-48У

На Украине заявили о применении ВС России ракет-мишеней РМ-48У

На Украине заявили о применении Вооруженными силами (ВС) России ракет-мишеней РМ-48У в ходе ночного массированного удара. Об этом пишет Telegram-канал «Военный осведомитель».

Канал обратил внимание на фотографии обломков с маркировкой «РМ-48У». Противник утверждает, что фрагменты обнаружили после ночного удара.

«Ложные ракеты» РМ-48У создают на основе списанных управляемых ракет 5В55 и 48Н6 зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-300ПМ и С-400. Для использования в ходе учений ракеты оснащают балластом или измерительными приборами вместо боевой части.

«Пока неизвестно, использовались ли РМ-48У в качестве ложных баллистических целей для отвлечения украинских ЗРК MIM-104 Patriot от настоящих ракет ОТРК "Искандер-М" либо же эти "мишени" теперь также несут в себе реальную боевую часть», — говорится в сообщении.

В сентябре прошлого годастало известно, что концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» за 2025 год более чем вдвое нарастил производство зенитных ракетных систем С-350 и С-400.