НАТО предприняла новый шаг по стягиванию техники в главный хаб для снабжения ВСУ

Аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили работу для свободы военной авиации

Аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили работу для свободы действий военной авиации. Об этом сообщает Польское агентство аэронавигационного обслуживания (PANSA) на странице в соцсети X.

«В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации аэропорты в Жешуве и Люблине приостановили полеты», — говорится в заявлении.

Ранее НАТО начала массово стягивать военно-транспортную авиацию в польский город Жешув, являющийся логистическим центром и ключевым хабом для поставки оружия и военной техники Вооруженным силам Украины (ВСУ). Только с 12 по 14 января там приземлились десять самолетов, принадлежащие государствам Североатлантического альянса.