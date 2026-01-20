Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:01, 20 января 2026Наука и техника

Найден простой способ сохранить молодость мышц

PNAS: Физические нагрузки замедляют старение мышц у пожилых людей
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Unsplash

Ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки способны перенастраивать работу сигнальных путей в мышечной ткани и тем самым противодействовать ее возрастному ослаблению. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), раскрывает, как упражнения вмешиваются в ключевые процессы белкового обмена в мышцах.

Авторы показали, что в пожилых мышцах чрезмерно активируется регуляторный комплекс mTORC1, отвечающий за рост и обновление белков. Вместо поддержания баланса это приводит к накоплению поврежденных молекул и ускоренному развитию саркопении. Центральную роль в этом процессе играет транскрипционный фактор DEAF1: при повышенной активности он усиливает сигналы mTORC1 и нарушает нормальное обновление мышечных клеток.

Материалы по теме:
Зумба: что это за фитнес? Польза танца для похудения, противопоказания и советы
Зумба: что это за фитнес?Польза танца для похудения, противопоказания и советы
8 июня 2024
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой: на пресс, ягодицы и спину
Лучшие упражнения с фитнес-резинкой:на пресс, ягодицы и спину
31 октября 2023

Физические упражнения, как показали эксперименты, снижают активность DEAF1 за счет включения защитных белков семейства FOXO. В результате работа mTORC1 возвращается к более «молодому» режиму, а клетки вновь эффективнее избавляются от дефектных белков. Когда же ученые искусственно подавляли FOXO или повышали уровень DEAF1, положительный эффект тренировок практически исчезал.

Опыты на модельных организмах подтвердили универсальность механизма: снижение активности DEAF1 само по себе улучшало молекулярное состояние и силу стареющих мышц. Исследователи считают, что выявленная цепочка FOXO–DEAF1–mTORC1 может в будущем лечь в основу новых подходов к поддержанию мышечного здоровья в пожилом возрасте, включая фармакологические способы воспроизвести часть пользы физических нагрузок.

Ранее ученые выяснили, что снижение мышечной силы связано с более высоким риском развития деменции.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания назвала условие для начала войны с США

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Китай рекордно нарастил закупки одного вида российского топлива

    Макрон предложил организовать в Париже встречу с участием России

    Продажи одного вида мяса в России рухнули

    «Самая сексуальная ученая в мире» поохотилась на акул на копии судна из «Челюстей»

    Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

    Трамп решил восстановить секретный бункер в Белом доме

    Опубликован список приглашенных в «Совет мира» Трампа участников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok