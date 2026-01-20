Реклама

18:40, 20 января 2026Забота о себе

Названа группа людей с самым высоким риском рака желудка и поджелудочной железы

Врач Черемушкин: У курильщиков и пьющих алкоголь людей повышен риск рака желудка
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Lazy_Bear / Shutterstock / Fotodom

Онколог Евгений Черемушкин назвал группу людей с самым высоким риском развития рака желудка и поджелудочной железы. Его слова приводит aif.ru.

Врач предупредил, что в группе повышенного риска находятся люди, употребляющие алкоголь, поскольку при его употреблении эти органы практически получают ожог. «Из-за повреждения слизистой начинаются хронические воспалительные процессы, потому что желудочно-кишечный тракт "отвечает" на раздражение выбросом секретов, той же желчи», — отметил Черемушкин.

Риск развития рака поджелудочной железы и желудка возрастает и у курильщиков, а также при нерегулярном питании, употреблении жирной, острой пищи, стрессах. Онколог объяснил, что, сглатывая слюну, курящие и пьющие люди регулярно поглощают токсины. «Если, например, человек начал употреблять алкоголь, курить лет в 20-25, то через 15-20 лет онкологический диагноз возможен с большой вероятностью», — подчеркнул он.

Ранее нарколог Андрей Тюрин рассказал о «правиле двух стаканов», которое помогает избежать похмелья. По его словам, чтобы хорошо себя чувствовать после употребления алкоголя, нужно во время застолья пить обычную воду перед каждым тостом.

