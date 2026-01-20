Реклама

13:01, 20 января 2026Интернет и СМИ

Названо главное условие счастья

Исследование «ВКонтакте»: Соцсети помогают справиться с одиночеством
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: GaudiLab / Shutterstock / Fotodom

Крупнейшая российская социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, что большинство пользователей (76 процентов) считают поддержание связи с друзьями и знакомыми главным условием счастья. К такому выводу специалисты пришли после изучения вопроса, какое место онлайн-общение занимает в жизни людей и как оно связано с ощущением счастья. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Опрос показал, что 75 процентов респондентов довольны онлайн-общением с близкими, а 69 процентов чувствуют через соцсети связь с другими людьми.

44 процента пользователей (особенно в группе 18-24 лет) заявили, что онлайн-общение поднимает им настроение. При этом 37 процентов указали, что оно помогает справиться с одиночеством. По словам большинства опрошенных (67 процентов), уйти от этого состояния помогают сообщения от близких.

Исследование показало, что для большинства людей онлайн-общение связано с личными сообщениями. На втором месте — истории и реакции, у подростков особенно популярны эмодзи.

Мессенджеры усиливают чувство близости у 27 процентов пользователей, за ними идут видео- и аудиозвонки. 38 процентов респондентов заявили, что онлайн-общение помогает избежать недопониманий, а почти половина отметила, что в сети им проще делиться трудными эмоциями и быть откровенными.

Ранее россияне признались в чувстве счастья во время отпуска.

