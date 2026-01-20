Реклама

Силовые структуры
10:32, 20 января 2026Силовые структуры

Обвиняемый в расправе над женой во время БДСМ ранее напал на коллегу

Сомелье, задушивший жену во время БДСМ, ранее избил коллегу
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Сомелье из Подмосковья, обвиненный в расправе над женой во время БДСМ-практики, ранее избил коллегу. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, это произошло в 2022 году на фестивале сыра. Мужчина перебрал с алкоголем в винном баре и устроил дебош вместе с товарищем. Во время потасовки женщина получила удар по лицу.

Потерпевшая написала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что мужчина взят под стражу. По версии предварительного следствия, в ночь на11 января он надел на жену в спальне наручники, застегнув их сзади туловища, связал ей ноги веревкой и вставил в рот кляп, после чего перекрыл рукой дыхательные пути. В результате женщина почувствовала себя плохо и упала на пол. После этого муж принялся ее душить.

