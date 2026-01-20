Реклама

15:04, 20 января 2026МирЭксклюзив

Отношение Трампа к Макрону описали фразой о хромой утке

Варвара Кошечкина
Фото: Yoan Valat / Reuters

Нынешние взаимоотношения президентов США и Франции Дональда Трампа и Эммануэля Макрона осложняют встречу в формате «Большой семерки» в Париже по инициативе французской стороны, но встреча теоретически может состояться, считает политолог-американист Малек Дудаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Нужно понимать, что на текущий момент отношения Трампа и Макрона находятся в очень низкой точке. Трамп не воспринимает всерьез французского президента. У них разные негативные тенденции в отношениях накапливались уже долгое время. Сейчас, я думаю, Трамп воспринимает Макрона как "хромую утку", которая досиживает последний год на посту французского президента. Поэтому это уже с ходу, скажем так, осложняет перспективы каких-либо будущих, спешно тем более организованных, переговоров по инициативе французской стороны», — сказал Дудаков.

Он отметил, что ситуацию осложняет еще и тот факт, что французский лидер является представителем «коалиции желающих» и выступает за продолжение конфронтации с Россией, либо за соглашение на условиях, которые будут неприемлемы как для России, так и для США.

«Нельзя, конечно, исключать, что вопреки всему этому встреча все равно может пройти в том или ином формате, тем более что встречи Большой семерки проходят постоянно. И я думаю, что ничего не мешает представителям Большой семерки снова встретиться в Париже. (…) Другое дело, что нам зачем в таком формате участвовать? Это пока вопрос открытый», — уточнил политолог.

По его мнению, вряд ли России будет интересно участвовать в этом формате из-за противостояния со всем Западом. Он не исключил вероятность, что встреча в формате G7 будет сорвана.

Ранее стало известно о том, что Макрон в переписке с американским лидером Трампом предложил организовать в Париже встречу стран «Большой семерки» (G7) с участием России, Украины, Дании и Сирии. Французский президент назвал Трампа другом и сказал, что их позиции по Сирии и Ирану совпадают, но он не понимает, что США делают с Гренландией.

