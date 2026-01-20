Пассажиры устроили скандал из-за понижения класса члена семьи на рейсе и были сняты с него

Пассажиры Air France устроили скандал из-за понижения класса члена семьи на рейсе и были сняты с него. Об этом пишет Daily Mail.

Уточняется, что бразильский бизнесмен Иван Лопес с женой и двумя дочерьми должны были вылетать 14 января из Парижа, Франция в Сальдвадор. Предполагалось, что на борту 26-летняя Бруна будет так же как родители и сестра сидеть в бизнес-классе. Однако уже в салоне она обнаружила, что ее место занял другой пассажир.

Девушке объяснили, что он заплатил полную стоимость на этапе бронирования, в то время как семья Лопес оплатила повышение класса в день отлета. Также ее предупредили, что свободное в той части самолета сиденье сломано, и она не сможет на нем разместиться. В результате Бруне было предложено перейти в премиум-эконом-класс, а ее родственникам — остаться на своих местах.

Сообщается, что семья сначала согласилась, но после начала вести себя агрессивно по отношению к экипажу. На видео можно слышать, как капитан авиасудна говорит пассажирам: «Это последнее предупреждение для вас. Если мне придется повторить его, я позвоню в полицию». Известно, что в итоге было принято решение снять с рейса четырех родственников из-за их поведения.

