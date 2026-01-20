Реклама

Популярного блогера увезли на скорой из-за приступа сильной боли

Британский блогер Джош Кларк испытал приступ сильной боли и попал в больницу
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: @joshandjase

Популярный британский блогер Джош Кларк из дуэта Josh & Jase во время путешествия по США испытал приступ сильной боли и попал в больницу. Об этом говорится на странице инфлюэнсеров в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Джош лежал на полу из-за сильной боли», — описал его состояние второй участник дуэта Джейсон Райли. Позднее он опубликовал видео, на котором блогера, лежащего на носилках и стонущего от боли, переносят в машину скорой помощи.

Спустя некоторое время Райли заявил, что его коллегу привезли в медучреждение, где ему сделали анализы, чтобы поставить диагноз. По его словам, Кларку также дали обезболивающие. «Джош сказал, что американские лекарства безумные, так что, похоже, они работают», — добавил блогер.

Ранее сообщалось, что известная британская блогерша Фэй Гринвуд, перенесшая инфаркт, назвала первые признаки сердечного приступа. Инфлюэнсерша раскрыла, что в день, когда у нее случился приступ, она испытывала сильную слабость и практически все время спала.

