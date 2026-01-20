Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
09:31, 20 января 2026Авто

Поставки китайских автомобилей в Россию рухнули

Экспорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2025 году на 42 %
Дмитрий Воронин

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Экспорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2025 году на 42 процента, до 632,3 тысяч легковушек, а также микроавтобусов, вмещающих до девяти человек. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает ТАСС.

В денежном выражении показатель рухнул на сопоставимые 44,3 процента, до 8,46 миллиарда долларов. При этом Россия осталась лидером по объему закупок китайских авто, опережая идущие следом ОАЭ (8,06 миллиарда долларов), Великобританию (6,86 миллиарда), Бельгию (6,59 миллиарда).

В целом Китай в прошлом году нарастил экспорт автомобильной продукции на 30 процентов. Из 142,45 миллиарда долларов стоимости поставок 110,41 миллиарда пришлось на легковые машины.

Ранее стало известно, что в 2025 году доля «китайцев» в структуре реализации российского авторынка сократилась до 51 процента. Ожидается, что в 2026-м она продолжит снижаться и опустится ниже 40 процентов.

Читай на Quto.ru
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    России пригрозили отобрать землю

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Раненый пленный ВСУ поблагодарил российских солдат за спасение

    Еще один постсоветский лидер согласился с предложением Трампа

    Популярная вакцина неожиданно показала эффект замедления старения

    Раскрыта роль водителя автобуса в истории о смертельном нападении мигранта на россиянина

    Китай получил приглашение присоединиться к «Совету мира» Трампа

    НАТО предприняла новый шаг по стягиванию техники в главный хаб для снабжения ВСУ

    «Дорогой Дональд» слил личную переписку с «нетерпением ждущим встречи»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok