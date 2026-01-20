Поставки китайских автомобилей в Россию рухнули

Экспорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2025 году на 42 %

Экспорт китайских автомобилей в Россию сократился в 2025 году на 42 процента, до 632,3 тысяч легковушек, а также микроавтобусов, вмещающих до девяти человек. Об этом со ссылкой на данные таможенников КНР сообщает ТАСС.

В денежном выражении показатель рухнул на сопоставимые 44,3 процента, до 8,46 миллиарда долларов. При этом Россия осталась лидером по объему закупок китайских авто, опережая идущие следом ОАЭ (8,06 миллиарда долларов), Великобританию (6,86 миллиарда), Бельгию (6,59 миллиарда).

В целом Китай в прошлом году нарастил экспорт автомобильной продукции на 30 процентов. Из 142,45 миллиарда долларов стоимости поставок 110,41 миллиарда пришлось на легковые машины.

Ранее стало известно, что в 2025 году доля «китайцев» в структуре реализации российского авторынка сократилась до 51 процента. Ожидается, что в 2026-м она продолжит снижаться и опустится ниже 40 процентов.