Появились подробности о нападении с кислотой на россиянку

В Екатеринбурге полиция задержала обвиняемых в покушении на Алену Фоминых

В Екатеринбурге следователи предъявили обвинение троим местным жителям, причастным к покушению на Алену Фоминых, бывшую супругу главы «Ермак-Медиа» Николая Ермакова. Об этом «Ленте.ру» сообщил старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) Александр Шульга.

Фигурантами стали двое мужчин 1980 и 1990 годов рождения, а также женщина 1998 года рождения. Предполагаемый заказчик арестован, в отношении исполнителя и пособницы решается вопрос о мере пресечения. По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, соучастники преступления ранее уже были судимы за причастность к незаконному обороту наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, бывший сожитель решил расправиться с потерпевшей из-за личной неприязни и нанял для этого двух соучастников. Один из нанятых мужчин вылил на женщину токсическое вещество. Она выжила.

12 января в Екатеринбурге женщину облили кислотой на спуске в паркинг жилого комплекса (ЖК) на бульваре Владимира Белоглазова, 5.