Наука и техника
13:14, 20 января 2026Наука и техника

Простые изменения привычек связали с увеличением продолжительности жизни

eClinicalMedicine: Около 7-8 часов сна и активные прогулки прибавляют годы жизни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Jacek Chabraszewski / Shutterstock / Fotodom

Даже совсем небольшие изменения в повседневных привычках могут быть связаны с увеличением продолжительности жизни. К такому выводу пришли исследователи, проанализировавшие, как сон, физическая активность и питание в совокупности связаны с тем, сколько и насколько здорово живут люди. Работа опубликована в eClinicalMedicine.

В исследование вошли данные более 59 тысяч участников UK Biobank. Ученые учитывали, сколько люди спят, сколько минут в день они двигаются с умеренной или высокой нагрузкой, а также качество их рациона. За восемь лет наблюдения авторы сравнили эти показатели с риском смерти и развитием таких заболеваний, как сердечно-сосудистые болезни, рак, диабет, ХОБЛ и деменция.

Выяснилось, что самые благоприятные показатели — около 7-8 часов сна, более 40 минут активного движения в день и более сбалансированное питание — были связаны почти с десятью дополнительными годами жизни и примерно таким же числом лет без серьезных хронических заболеваний.

При этом эффект наблюдался даже при минимальных изменениях. Дополнительные пять минут сна в сутки, около двух минут активного движения и небольшое улучшение рациона (например, чуть больше овощей или цельнозерновых продуктов) были связаны примерно с одним дополнительным годом жизни.

Ранее ученые выяснили, что привычка регулярно завтракать связана с большей удовлетворенностью жизнью.

