Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
17:26, 30 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта неочевидная связь питания с удовлетворенностью жизнью

Nutrients: Регулярный завтрак, овощи и фрукты повышают удовлетворенность жизнью
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Inside Creative House / Shutterstock / Fotodom

Регулярный завтрак и более частое употребление фруктов и овощей связаны с большей удовлетворенностью жизнью, выяснили исследователи в Перу. Результаты кросс-секционного исследования с участием 511 студентов опубликованы в журнале Nutrients.

Анализ показал, что сами по себе пищевые привычки не напрямую повышают оценку жизни, но заметно связаны с уровнем позитивных эмоций — бодрости, радости и общего хорошего настроения. Именно положительный эмоциональный фон оказался ключевым фактором, связанным с более высокой удовлетворенностью жизнью. Через этот механизм и проявляется эффект питания.

Материалы по теме:
«Качество русского счастья зависит от длительности страдания» Могут ли россияне наконец стать счастливее? Отвечает ученый
«Качество русского счастья зависит от длительности страдания»Могут ли россияне наконец стать счастливее? Отвечает ученый
3 января 2024
«Кривая счастья женщин с возрастом идет вниз, а мужчин — вверх» Почему россиянки часто бывают несчастны? Объясняет ученый
«Кривая счастья женщин с возрастом идет вниз, а мужчин — вверх»Почему россиянки часто бывают несчастны? Объясняет ученый
8 марта 2024

Студенты, которые чаще ели фрукты и овощи и регулярно завтракали, в среднем сообщали о более выраженном позитивном настрое. Модель исследования показала, что положительные эмоции передают влияние питания на субъективное благополучие и объясняют более половины различий в уровне жизненной удовлетворенности между участниками.

Авторы отмечают, что результаты подчеркивают важность не только нутриентной ценности рациона, но и его роли в повседневном эмоциональном состоянии. По их мнению, программы поддержки студентов должны рассматривать питание и психологическое благополучие как взаимосвязанные элементы, а не как отдельные сферы заботы о здоровье.

Ранее ученые выяснили, что замена привычных перекусов миндалем или добавление небольшой порции орехов в рацион заметно улучшает качество питания.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Некоторых россиян начали разворачивать на границе с Грузией. Все они родились в новых регионах России

    «Экономическое чудо» России оказалось недостижимым

    У россиян отключаются три органа чувств после нового вируса. Что происходит

    Кошка вернулась домой перед Рождеством спустя пять лет после исчезновения

    Аргентинскому футболисту парализовало половину лица

    Автопроизводители из Китая могут опередить по продажам компании из Японии

    Акции производителя Labubu рухнули из-за падения спроса на игрушки

    Доллару предсказали самое резкое падение

    Оценена вероятность скорой войны России и Европы

    Врач назвал способ уменьшить одно проявление похмелья

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok