Забота о себе
13:49, 20 января 2026Забота о себе

Психолог объяснила реальное значение выгорания

Психолог Лушникова: Выгорание редко возникает лишь из-за одной проблемы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Volodymyr TVERDOKHLIB / Shutterstock / Fotodom

Выгорание не является признаком того, что «я сломался» — чаще всего это про нагрузку на человека, с которой тот не справляется. О состоянии выгорания и о том, как с ним справиться, детальнее рассказала когнитивно-поведенческий психотерапевт, медицинский психолог Юлия Лушникова в беседе с Пятым каналом.

По ее словам, выгорание происходит из-за длительного профессионального стресса, высокой ответственности и из-за отсутствующего полноценного восстановления. В такие моменты никакая мотивация не поможет — важна стабилизация, пояснила психолог.

У человека может быть эмоциональное истощение — когда тот постоянно чувствует, что «закончилось топливо». Затем еще одним признаком выгорания может быть цинизм.

Цинизм и отстраненность — это обезболивание, когда психика снижает нагрузку

Юлия Лушниковакогнитивно-поведенческий психотерапевт, медицинский психолог

Все то, что раньше радовало, перестает «быть важным и цеплять», а общение с людьми лишь утомляет, указала специалист. В теле же появляется тяжесть, напряжение, отвращение к задачам. Помимо этого, все выполненное не доставляет удовольствие, уже не является подтверждением профессионализма человека. Вера в себя как в специалиста подрывается в состоянии выгорания, заявила психолог.

Только комплексный подход, заметила специалист, поможет решить такую проблему, как выгорание. Здесь важны постоянные практики расслабления для тела. Также надо «вылечить» эпицентр, который всегда заключается в мыслях, а для этого необходимо выяснить ключевые зоны выгорания: это может быть работа, общение с коллегами, противоречия в ценностях, несправедливые решения или слишком много контроля к окружающему.

В заключение, как отмечается, стоит не пренебрегать помощью психологов. Тем временем россиянам рассказали о способе влиться в рабочий режим после праздников.

