Бывший СССР
17:28, 20 января 2026Бывший СССР

Ракеты «Циркон» ударили по важному бункеру под Винницей

Ракеты «Циркон» поразили важный укрепленный бункер под Винницей
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Две гиперзвуковые ракеты «Циркон» поразили важный бункер под Винницей. Об этом сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

В посте он указал, что ракеты «Циркон» ударили по укрепленному подземному бункеру, который находится юго-восточнее Винницы.

«Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно — пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», — пишет Лебедев.

Он уточнил, что такие гиперзвуковые ракеты не расходуют на «пустые» цели.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры, на которых операторы дронов подразделения «Валькирия» ведут бои на Запорожском фронте.

