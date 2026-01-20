Ракеты «Циркон» ударили по важному бункеру под Винницей

(Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Две гиперзвуковые ракеты «Циркон» поразили важный бункер под Винницей. Об этом сообщил военный обозреватель Сергей Лебедев в своем Telegram-канале.

В посте он указал, что ракеты «Циркон» ударили по укрепленному подземному бункеру, который находится юго-восточнее Винницы.

«Применение «Цирконов» указывает на цель высокой ценности: заглубленный объект, вероятно — пункт управления, резервный штаб, центр связи или объект, связанный с иностранным присутствием», — пишет Лебедев.

Он уточнил, что такие гиперзвуковые ракеты не расходуют на «пустые» цели.

