Опубликованы кадры воздушных боев на Запорожском фронте

Операторы дронов подразделения «Валькирия» ведут бои на Запорожском фронте. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Уточняется, что бойцы не только ведут разведку целей, но и сбивают вражеские беспилотники.
Ранее удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников сняли на видео.
До этого ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.