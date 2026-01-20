Реклама

Бывший СССР
07:08, 20 января 2026Бывший СССР

Опубликованы кадры воздушных боев на Запорожском фронте

Операторы дронов подразделения «Валькирия» ведут бои на Запорожском фронте
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Операторы дронов подразделения «Валькирия» ведут бои на Запорожском фронте. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что бойцы не только ведут разведку целей, но и сбивают вражеские беспилотники.

Ранее удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников сняли на видео.

До этого ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.

