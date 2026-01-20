Опубликованы кадры воздушных боев на Запорожском фронте

Операторы дронов подразделения «Валькирия» ведут бои на Запорожском фронте

Операторы дронов подразделения «Валькирия» ведут бои на Запорожском фронте. Кадры опубликовал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Уточняется, что бойцы не только ведут разведку целей, но и сбивают вражеские беспилотники.

Ранее удар российского FPV-дрона по группе иностранных наемников сняли на видео.

До этого ракетный комплекс «Искандер-М» накрыл дивизион американских Patriot и попал на видео. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области. Уничтожены многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65, машина боевого управления, а также дизель-генератор.