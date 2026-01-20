Реклама

01:51, 20 января 2026Россия

Раненый российский солдат ликвидировал несколько бойцов ВСУ

Получивший ранение солдат ВС России уничтожил несколько бойцов ВСУ
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Получивший пулевое ранение старший сержант российских Вооруженных сил России Алмаз Нигамаев уничтожил несколько бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

«В результате стрелкового боя Алмаз получил пулевое ранение. Оказав себе первую медицинскую помощь, он продолжил зачищать позиции от боевиков... Нигамаев уничтожил несколько вражеских боевиков, а также два беспилотника гексакоптерного типа противника», — говорится в заявлении.

Отмечается, что благодаря действиям Нигамаева, его подразделение смогло овладеть новыми рубежами.

Ранее сообщалось о другом бойце СВО, который пять километров нес на себе раненого сослуживца. Жизнь солдата удалось спасти.

