Раскрыта неочевидная причина тревожных расстройств

ER: Постоянное воздействие шума от дорог повышает риск депрессии и тревожности

Постоянный шум от автомобильных и железных дорог рядом с домом может повышать риск депрессии и тревожных расстройств, показало крупное финское исследование. Работа опубликована в журнале Environmental Research (ER).

Ученые проанализировали информацию о более чем 114 тысячах жителей Хельсинкского региона, родившихся в 1987-1998 годах, и проследили их состояние здоровья с подросткового возраста до взрослой жизни. Для каждого участника исследователи смоделировали уровень дорожного и железнодорожного шума по месту жительства и сопоставили его с диагнозами депрессии и тревоги, зафиксированными в медицинских базах данных.

Результаты показали, что при уровне транспортного шума выше 53 децибел — порога, ранее обозначенного Всемирной организацией здравоохранения как потенциально вредный, — риск депрессии и тревожных расстройств заметно возрастал. Каждое дополнительное увеличение шума на 10 децибел ассоциировалось с дальнейшим ростом риска. Эти связи сохранялись даже после учета загрязнения воздуха и наличия зеленых зон.

Эффект оказался более выражен у мужчин и у тех, в чьих семьях не было зарегистрированных психических расстройств у родителей. По мнению авторов, результаты указывают на то, что хронический шум — это не только фактор дискомфорта, но и возможный долгосрочный риск для психического здоровья, который стоит учитывать при городском планировании и оценке условий жизни.

