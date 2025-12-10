Реклама

Наука и техника
13:56, 10 декабря 2025Наука и техника

Раскрыта неожиданная причина стремительного ослабления иммунитета

Front Immunol: Тревожность и нарушения сна подрывают иммунную защиту
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Тревожность и нарушения сна могут подрывать одну из ключевых линий иммунной защиты — естественные киллерные клетки (NK-клетки). Новое исследование, опубликованное в Frontiers in Immunology, показало: у молодых женщин с выраженной тревогой или симптомами бессонницы количество циркулирующих NK-клеток заметно ниже, чем у ровесниц без подобных нарушений.

В работе участвовали 60 девушек, у которых оценивали уровень тревоги, качество сна и показатели иммунных клеток. Более половины сообщали о признаках бессонницы, а три четверти — об уровнях тревоги различной степени. У участниц с тревожностью наблюдалось резкое снижение обоих подтипов NK-клеток — тех самых, что уничтожают инфицированные клетки и тормозят распространение инфекций. При бессоннице снижение оказалось связано с тяжестью тревожных симптомов.

По словам авторов, дефицит NK-клеток может ослаблять иммунитет, повышая риск инфекций, хронического воспаления и даже онкологических заболеваний. Исследователи подчеркивают: результаты основаны на небольшой выборке и требуют проверки на более широких группах, однако уже сейчас показывают, насколько глубоко психологические стрессы могут вмешиваться в работу иммунной системы.

Ранее ученые выяснили, что обычные куриные яйца могут играть неожиданную роль в поддержке сна и метаболического здоровья у женщин в период менопаузы.

