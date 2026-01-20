Реклама

09:04, 20 января 2026

Раскрыта причина создания Трампом «Совета мира»

WSJ: «Совет мира» — это попытка Трампа диктовать условия на глобальном уровне
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Инициатива президента США Дональда Трампа по созданию «Совета мира» является попыткой навязать новые правила мирового порядка. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

«Трудно не воспринять это как попытку создать в Газе прецедент, который можно будет использовать в других местах, чтобы показать, что Трамп будет диктовать условия на глобальном уровне, и вы либо подчиняетесь, либо не участвуете в этом процессе», — отметил директор программ по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Жюльен Барнс-Дейси.

При этом, по мнению аналитиков, Китай, Россия, Франция и Великобритания, обладающие правом вето в Совете Безопасности ООН, вряд ли захотят заменять этот орган «Советом мира» Трампа.

19 января стало известно о том, что президент США Дональд Трамп пригласил российского коллегу Владимира Путина вступить в «Совет мира» по сектору Газа. Как уточнил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, в настоящий момент Москва изучает все детали данного предложения.

