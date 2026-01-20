Раскрыта связь пищевых красителей с развитием рака

Front Nutr: Пищевые красители ускорили рост опухолей в экспериментах на животных

Искусственные пищевые красители, широко используемые в сладостях, напитках и переработанных продуктах, могут быть связаны с молекулярными механизмами, участвующими в развитии рака. Соответствующая статья опубликована в Frontiers in Nutrition.

Ученые сосредоточились на так называемых «мишенях» пищевых красителей — это гены и белки, на активность которых способны прямо или косвенно влиять химические добавки. Анализ показал, что у наиболее распространенных красителей есть общие молекулярные точки пересечения с сигнальными путями, отвечающими за деление клеток, контроль клеточного цикла и выживание опухолевых клеток, включая путь PI3K–Akt.

Дальнейшие эксперименты подтвердили функциональную значимость этих связей. В клеточных моделях красители Allura Red AC (E129) — синтетический красный краситель, часто используемый в напитках, конфетах и соусах, — и тартразин (E102), желтый пищевой краситель, применяемый в сладостях, выпечке и газированных напитках, изменяли экспрессию генов, связанных с прогнозом онкологических заболеваний. В опытах на животных воздействие этих веществ сопровождалось более быстрым ростом опухолей по сравнению с контрольной группой.

Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают прямую канцерогенность пищевых красителей, однако указывают на их потенциальное участие в биологических процессах, важных для прогрессирования рака. По мнению исследователей, полученные данные могут стать основой для пересмотра подходов к оценке долгосрочной безопасности пищевых добавок и стимулом для дальнейших исследований.

Ранее стало известно, что регулярное употребление соков может быть связано с повышенным риском развития рака.