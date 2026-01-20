Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:30, 20 января 2026Наука и техника

Раскрыта связь пищевых красителей с развитием рака

Front Nutr: Пищевые красители ускорили рост опухолей в экспериментах на животных
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Michele Ursi / Shutterstock / Fotodom

Искусственные пищевые красители, широко используемые в сладостях, напитках и переработанных продуктах, могут быть связаны с молекулярными механизмами, участвующими в развитии рака. Соответствующая статья опубликована в Frontiers in Nutrition.

Ученые сосредоточились на так называемых «мишенях» пищевых красителей — это гены и белки, на активность которых способны прямо или косвенно влиять химические добавки. Анализ показал, что у наиболее распространенных красителей есть общие молекулярные точки пересечения с сигнальными путями, отвечающими за деление клеток, контроль клеточного цикла и выживание опухолевых клеток, включая путь PI3K–Akt.

Дальнейшие эксперименты подтвердили функциональную значимость этих связей. В клеточных моделях красители Allura Red AC (E129) — синтетический красный краситель, часто используемый в напитках, конфетах и соусах, — и тартразин (E102), желтый пищевой краситель, применяемый в сладостях, выпечке и газированных напитках, изменяли экспрессию генов, связанных с прогнозом онкологических заболеваний. В опытах на животных воздействие этих веществ сопровождалось более быстрым ростом опухолей по сравнению с контрольной группой.

Авторы подчеркивают, что результаты не доказывают прямую канцерогенность пищевых красителей, однако указывают на их потенциальное участие в биологических процессах, важных для прогрессирования рака. По мнению исследователей, полученные данные могут стать основой для пересмотра подходов к оценке долгосрочной безопасности пищевых добавок и стимулом для дальнейших исследований.

Ранее стало известно, что регулярное употребление соков может быть связано с повышенным риском развития рака.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Европе обсуждают создание нового альянса из-за конфликта с США. Почему европейские лидеры хотят привлечь в него Украину?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Мужчины и женщины поделились самыми безумными поступками ради секса

    Бритни Спирс станцевала перед камерой с обнаженной грудью из любви к откровенным фото

    В Дании придумали способ убедить Трампа не вводить пошлины

    Ученые зафиксировали удар облака плазмы класса X по Земле

    России стало известно о новом плане Киева по созданию киллзоны по всему фронту

    Данию уличили в желании конфронтации с Россией

    Экс-замгенсека НАТО высказался о трансатлантических отношениях при Трампе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok