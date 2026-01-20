Реклама

09:52, 20 января 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности о личности изрезавшего россиянина после перепалки в автобусе

Зарезавший юношу после перепалки в автобусе приехал в Подмосковье на заработки
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Изрезавший молодого человека после перепалки в автобусе 19-летний Имомали Турдиев приехал в Подмосковье на заработки. Об этом MSK1.RU сообщил его родственник.

Турдиев переехал в Россию из Таджикистана в детстве, окончил девять классов и пошел работать грузчиком на рынок. В Подмосковье он перебрался с другом и устроился на склад, желая заработать и жениться. Вечером, когда произошла расправа, он мог ехать с тренировки. Родственники пока не могут связаться с Турдиевым, о произошедшем они узнали из новостей.

19 января стало известно о ЧП в автобусе в Электростали. Турдиев сделал замечание компании молодых людей, и между ними возник конфликт, юноши вышли на остановке, где подрались. В результате Турдиев достал нож и ударил одного из оппонентов, тот не выжил.

