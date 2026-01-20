Раскрыты последствия конфликта из-за Гренландии для США

Bloomberg: Европа может начать продавать ценные бумаги США из-за Гренландии

Конфликт с президентом США Дональдом Трампом из-за Гренландии может подтолкнуть Европу к массовой распродаже американских ценных бумаг. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анализ Deutsche Bank.

По оценке главы валютных исследований банка Джорджа Саравелоса, Европа является крупнейшим кредитором Соединенных Штатов. Отмечается, что европейским странам принадлежат американские облигации и акции на сумму около восьми триллионов долларов. Это почти вдвое больше, чем у остального мира, говорится в материале.

Саравелос считает, что если конфликт с Вашингтоном будет развиваться дальше, Европа теоретически может начать сокращать вложения в американские активы, менять структуру резервов, а также меньше финансировать дефицит США.

Ранее Трамп ушел от ответа на вопрос о возможности силового захвата Гренландии, но выразил готовность ввести тарифы на товары из Европы, если не удастся достичь сделки по острову.