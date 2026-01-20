Реклама

12:16, 20 января 2026

Россия купила рекордное количество китайского картофеля

ГТУ КНР: Поставки картофеля в Россию достигли почти 168 тысяч тонн
Кирилл Луцюк

Фото: Florence Lo / Reuters

В минувшем году Россия импортировала из Китая 167,8 тысячи тонн картофеля. Эти данные Главного таможенного управления КНР процитировало «Прайм».

Достигнутый показатель оказался в 3,6 раза больше, чем в 2024 году, и стал максимальным за все время российско-китайской торговли. В денежном выражении поставки увеличились до 62,7 миллиона долларов. Декабрьский импорт оценивается в 5,5 тысячи тонн. В месячном выражении это больше в 1,39 раза, а в годовом — в 1,43 раза.

По итогам декабря китайский экспорт картофеля в Россию достиг 5,5 тысячи тонн, увеличившись в месячном выражении в 1,39 раза, а в годовом — в 1,43 раза.

В итоге Россия расположилась на третьем месте в списке основных приобретателей китайского картофеля. Малайзия импортировала 203 тысячи тонн, Вьетнам — 170,1 тысячи, Киргизия — 148,6 тысячи, а Таиланд — 88,1 тысячи.

Ранее сообщалось, что за 2025 год в России цены на картофель снизились на 31 процент. Белокочанная капуста подешевела на 38 процентов, а рис — на 41 процент.

