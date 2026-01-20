Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:38, 20 января 2026Экономика

Россия снизила закупки одного китайского девайса

ГТУ КНР: Поставки китайских смартфонов в Россию упали больше чем на 25 %
Кирилл Луцюк

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В минувшем году на 25,1 процента снизились поставки в Россию китайских смартфонов. Это подсчитали специалисты Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Их выводы процитировало ТАСС.

Соответствующий показатель опустился до 16,05 миллиона штук. В денежном выражении это 1,8 миллиарда долларов, или на 32,1 процента меньше, если сравнивать с 2024 годом.

В списке стран, покупающих китайские смартфоны, Россия расположилась на шестом месте. Первая позиция в 2025 году досталась специальному административному району КНР Гонконг (141,69 миллиона штук). Далее идут США (65,43 миллиона), Объединенные Арабские Эмираты (46,94 миллиона), Япония (22,96 миллиона) и Мексика (17,17 миллиона).

В целом, первая десятка импортеров китайских смартфонов за 2025 год снизила их закупки на 10,4 процента.

По итогам минувшего года продажи смартфонов в России упали на 19-25 процентов, до 24,2 миллиона единиц. В натуральном выражении лидером рынка оказался Redmi (18 процентов). Далее идут Samsung, а также Tecno и Realme.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дания угрожает России отобрать земли под зданиями посольства. Что говорят дипломаты?

    Российский бизнес включает режим «тактической нищеты». Что это значит и что делать работникам

    Некоторых россиян начали готовить к отражению атак ВСУ. Могут ли их забрать с «гражданки» на СВО

    Конфликт вокруг Гренландии сорвал подписание соглашения по Украине в Давосе

    Оценены шансы Мбаппе забить бывшей команде в Лиге чемпионов

    Два российских подростка решились на теракт ради денег

    Россия резко нарастила поставки одного вида продукции в Китай

    Российский фондовый рынок перешел к снижению

    Лавров осудил Запад за разговоры «по понятиям»

    Россия снизила закупки одного китайского девайса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok