Россия снизила закупки одного китайского девайса

ГТУ КНР: Поставки китайских смартфонов в Россию упали больше чем на 25 %

В минувшем году на 25,1 процента снизились поставки в Россию китайских смартфонов. Это подсчитали специалисты Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Их выводы процитировало ТАСС.

Соответствующий показатель опустился до 16,05 миллиона штук. В денежном выражении это 1,8 миллиарда долларов, или на 32,1 процента меньше, если сравнивать с 2024 годом.

В списке стран, покупающих китайские смартфоны, Россия расположилась на шестом месте. Первая позиция в 2025 году досталась специальному административному району КНР Гонконг (141,69 миллиона штук). Далее идут США (65,43 миллиона), Объединенные Арабские Эмираты (46,94 миллиона), Япония (22,96 миллиона) и Мексика (17,17 миллиона).

В целом, первая десятка импортеров китайских смартфонов за 2025 год снизила их закупки на 10,4 процента.

По итогам минувшего года продажи смартфонов в России упали на 19-25 процентов, до 24,2 миллиона единиц. В натуральном выражении лидером рынка оказался Redmi (18 процентов). Далее идут Samsung, а также Tecno и Realme.