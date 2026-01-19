Продажи смартфонов в России рухнули

«Ведомости»: Продажи смартфонов в России в 2025 году упали на 19-25 процентов

По итогам 2025 года продажи смартфонов в России сократились в пределах 19-25 процентов, до 24,2 миллиона единиц и 588 миллиардов рублей. Об этом со ссылкой на данные Fplus и «М.видео» пишут «Ведомости».

В натуральном выражении лидером рынка стал китайский Redmi (18 процентов), далее идут южнокорейский Samsung (12 процентов) и китайские Tecno и Realme (по 11 процентов). В денежном выражении первое место сохранил за собой американский Apple (27 процентов), отметил представитель «М.видео». В Fplus привели аналогичные данные по продажам в разрезе самих брендов, но посчитали, что Xiaomi (бренд Redmi) занял большую долю рынка — 22 процента.

Медианная стоимость смартфона в 2025 году составила 25,3 тысячи рублей, что на четыре процента ниже, чем годом ранее, свидетельствуют данные «Платформы ОФД». Количество покупок упало на 13 процентов.

Опрошенные изданием участники рынка считают, что главной причиной падения продаж стала сложная макроэкономическая обстановка, то есть отсутствие денег у населения. В этих условиях покупка смартфона обусловлена необходимостью, например, при поломке имеющегося, а в выборе потребитель предпочитает более дешевые устройства.

Впрочем, в Fplus заметили, что статистика не учитывает нетрадиционные каналы продаж, то есть маркетплейсы и серый сегмент, которые могут частично компенсировать снижение. Представители маркетплейсов подтверждают, что наблюдают резкий рост реализации смартфонов через своих площадки, но абсолютных цифр не называют.

Помимо этого, главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов напомнил, что снижение продаж смартфонов наблюдается во всем мире. На динамике сказывается отсутствие существенных инноваций, из-за чего потребители перестают видеть смысл в замене своего смартфона на дорогостоящую новинку.

Ранее аналитики Counterpoint Research предположили, что дефицит оперативной памяти в мире из-за развития искусственного интеллекта, приведет к существенному росту цен на смартфоны.