Россиянам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в мороз

Терапевт Кондрахин: В мороз можно употребить не больше 100 граммов водки

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал россиянам максимально допустимую дозу алкоголя для того, чтобы согреться в мороз. Его слова цитирует издание aif.ru.

Врач подчеркнул: у алкоголя нет безопасной дозы. При этом он обратил внимание на опасность распития спиртных напитков перед окунанием в прорубь или перед длительной прогулкой в холодную погоду. По словам специалиста, подобное решение может привести к катастрофическим последствиям.

Если же после окунания в ледяную воду или после нахождения на морозе человек хорошо согрелся, можно употребить небольшое количество алкоголя. «Допустимая дозировка — не больше 30-40 граммов чистого спирта (примерно 100 граммов водки). Это рюмка коньяка или водки, но не больше этого», — заявил Кондрахин.

