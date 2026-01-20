Реклама

21:03, 20 января 2026Забота о себе

Россиянам назвали максимально допустимую дозу алкоголя в мороз

Терапевт Кондрахин: В мороз можно употребить не больше 100 граммов водки
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Тимофей Изотов / Коммерсантъ

Терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин назвал россиянам максимально допустимую дозу алкоголя для того, чтобы согреться в мороз. Его слова цитирует издание aif.ru.

Врач подчеркнул: у алкоголя нет безопасной дозы. При этом он обратил внимание на опасность распития спиртных напитков перед окунанием в прорубь или перед длительной прогулкой в холодную погоду. По словам специалиста, подобное решение может привести к катастрофическим последствиям.

Если же после окунания в ледяную воду или после нахождения на морозе человек хорошо согрелся, можно употребить небольшое количество алкоголя. «Допустимая дозировка — не больше 30-40 граммов чистого спирта (примерно 100 граммов водки). Это рюмка коньяка или водки, но не больше этого», — заявил Кондрахин.

Ранее нарколог Андрей Тюрин призвал не пить алкогольные напитки при похмелье. По его словам, эта сомнительная практика оздоровления лишь продлевает страдания и ведет к запоям.

