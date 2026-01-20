Психиатр рассказала о губительных последствиях употребления водки

Психиатр Кунаковская: Употребление алкоголя приводит к жировой болезни печени

Врач-психиатр Елена Кунаковская описала губительные последствия регулярного употребления алкоголя для печени. О болезнях, вызванных спиртными напитками, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам Кунаковской, при употреблении более 60 граммов этанола в сутки, что эквивалентно примерно 150 миллилитрам водки, может развиться стеатоз — жировая болезнь печени. «Это происходит из-за нарушения жирового обмена, когда клетки печени, гепатоциты, начинают запасать жир. Стеатоз развивается у 90 процентов людей в такой ситуации и часто обратим при отказе от алкоголя», — предупредила врач.

Дальнейшее употребление алкоголя, продолжила она, может вызвать алкогольный гепатит — воспаление печени. Клетки органа в этом случае погибают и замещаются соединительной тканью. Симптомы алкогольного гепатита, по словам психиатра, включают слабость, желтуху и боль в правом подреберье. Самой опасной и необратимой болезнью печени, связанной с употреблением алкоголя, она назвала цирроз. На этой стадии полезная ткань печени почти полностью замещается рубцами, а печень перестает выполнять свои многочисленные функции, такие как детоксикация, синтез белков, производство желчи, перечислила она.

