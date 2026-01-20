Реклама

Забота о себе
17:31, 20 января 2026Забота о себе

Психиатр рассказала о губительных последствиях употребления водки

Психиатр Кунаковская: Употребление алкоголя приводит к жировой болезни печени
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Stockah / Shutterstock / Fotodom

Врач-психиатр Елена Кунаковская описала губительные последствия регулярного употребления алкоголя для печени. О болезнях, вызванных спиртными напитками, она рассказала в беседе с NEWS.ru.

По словам Кунаковской, при употреблении более 60 граммов этанола в сутки, что эквивалентно примерно 150 миллилитрам водки, может развиться стеатоз — жировая болезнь печени. «Это происходит из-за нарушения жирового обмена, когда клетки печени, гепатоциты, начинают запасать жир. Стеатоз развивается у 90 процентов людей в такой ситуации и часто обратим при отказе от алкоголя», — предупредила врач.

Дальнейшее употребление алкоголя, продолжила она, может вызвать алкогольный гепатит — воспаление печени. Клетки органа в этом случае погибают и замещаются соединительной тканью. Симптомы алкогольного гепатита, по словам психиатра, включают слабость, желтуху и боль в правом подреберье. Самой опасной и необратимой болезнью печени, связанной с употреблением алкоголя, она назвала цирроз. На этой стадии полезная ткань печени почти полностью замещается рубцами, а печень перестает выполнять свои многочисленные функции, такие как детоксикация, синтез белков, производство желчи, перечислила она.

Ранее нарколог Андрей Тюрин призвал не пить алкогольные напитки при похмелье. По его словам, эта сомнительная практика оздоровления лишь продлевает страдания и ведет к запоям.

    Обсудить
