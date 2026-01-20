Реклама

Россия
12:58, 20 января 2026Россия

Россиянка больше года не могла получить «гробовые» за не вернувшегося с СВО мужа

Жительница Кирова больше года ждала выплаты за не вернувшегося с СВО мужа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

Жительница города Кирова больше года ждала выплаты за не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) мужа. Об этом сообщает сайт domsovet.tv.

Мужчина ушел в зону боевых действий в 2022-м. Через два года его не стало. Его вдове выплатили две из трех положенных выплат. Третья часть «гробовых» на ее счет так и не поступила.

Добиться перечисления всех положенной ей денег россиянке удалось только в конце 2025 года. Перед этим женщина обратилась в военную прокуратуру.

Ранее стало известно об участнике спецоперации, который три года добивался выплаты за полученное на фронте ранение, полученное в первые месяцы СВО. На защиту интересов ветерана встали органы прокуратуры.

