15:37, 20 января 2026Россия

Россиянка попала в реанимацию после нескольких часов ожидания в очереди в поликлинике

В Волгограде женщина попала в реанимацию после ожидания в очереди в поликлинике
Майя Назарова

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В Волгограде онкобольная женщина попала в реанимацию после нескольких часов ожидания в очереди в поликлинике №5 в Кировском районе. Об этом стало известно порталу V1.ru.

Родственник россиянки отметил, что в государственное медучреждение она пришла ради получения направления к онкологу. Мужчина пояснил, что сейчас у горожанки тяжелая пневмония.

Он допустил, что подхватить инфекцию родственница могла в очереди. «Какого рожна, получая лечение в онкоцентре, получая химиотерапию по месту жительства, она должна идти к терапевту за направлением к онкологу, а потом сидеть в очереди к узкому специалисту за назначением на химиотерапию? Это механизм, чтобы поскорее отправлять онкобольных на тот свет», — возмутился родственник женщины.

До этого сообщалось, что жительница Тюмени получила ожоги ног третьей степени после операции в больнице.

