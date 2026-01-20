Россиянка стала свидетельницей кровавой разборки в квартире

В Подмосковье задержали мужчину, порезавшего свою сожительницу

В Подмосковье задержали мужчину, порезавшего свою сожительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии по региону.

По данным ведомства, сотрудникам Росгвардии поступило сообщение, что в одной из квартир в доме на Ленинской улице совершены противоправные действия. Прибывшие на место происшествия силовики установили, что во время распития алкогольных напитков между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт. В ходе которого он нанес пострадавшей резаные раны по разным частям тела.

В правоохранительные органы о случившемся сообщила их знакомая, которая пришла в гости и стала свидетелем. Сотрудники вневедомственной охраны вызвали медиков и приступили к поиску злоумышленника.

В ходе патрулирования был задержан 36-летний подозреваемый. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

