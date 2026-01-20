Российские Петухи и Собаки отвернулись от ипотеки

«Этажи»: Рожденные в год Петуха россияне реже брали ипотеку в 2025 году

Россияне, рожденные в год Собаки и Петуха, реже брали ипотеку в 2025 году. Об этом говорится в исследовании федеральной компании «Этажи», результаты которого есть в распоряжении «Ленты.ру».

Эксперты проанализировали 200 тысяч ипотечных заявок и выяснили, что самыми активными покупателями недвижимости второй год подряд являются Тигры — на них пришлось 8,7 процента кредитов. Второе место заняли Зайцы с 8,6 процента, а третье — Драконы с 8,5 процента.

Реже всех покупали жилье Петухи, доля которых составила 8 процентов, и Собаки с долей в 7,9 процента. Покупки недвижимости с ипотекой чаще всего совершали Лошади (72,2 процента), Змеи (71,3 процента), Тигры и Драконы (по 70,8 процента). Самая маленькая доля покупок с кредитом у Обезьян (68,4 процентов), Собак (68,3 процента) и Петухов (68,1 процента).

Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко заявил, что квартиры по соцнайму и стройсберкассы могут стать заменой ипотеке.