Наука и техника
19:03, 20 января 2026Наука и техника

Российские «Торы» прикроют дронами

«Известия»: Позиции ЗРК «Тор-М2» прикроют дронами-перехватчиками
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Войска противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил России начали использовать дроны-перехватчики для прикрытия позиций зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Тор-М2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Министерстве обороны.

Отмечается, что перехватчики должны сбивать приближающиеся к ЗРК дроны противника. Это позволяет расчету «Тора» сосредоточиться на удаленных целях. «Тор-М2» может перехватывать летательные аппараты на дальности до 16 километров и на высоте до 10 километров. Боевая машина на гусеничном шасси несет 16 зенитных управляемых ракет.

Военный эксперт Юрий Лямин отметил, что «Тору» нужно прикрытие, поскольку комплекс малой дальности работает у линии боевого соприкосновения. В этой зоне действуют FPV-дроны противника. Подобные аппараты сложно обнаружить радаром «Тора-М2», поскольку малоразмерные беспилотники могут летать на малых высотах.

«Тратить зенитную ракету на защиту от небольшого дрона слишком дорого. Лучше использовать ее против более крупной цели, а прикрытие самих ЗРК доверить более дешевым дронам-перехватчикам», — сказал Лямин.

В декабре концерн «Калашников» рассказал, что комплексы «Тор-М2» за время специальной военной операции уничтожили сотни различных целей, включая ракеты систем HIMARS, управляемые бомбы и крылатые ракеты Storm Shadow.

