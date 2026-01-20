Российские войска уничтожили командный пункт украинского погранотряда в Сумской области

ТАСС: ВС России уничтожили командный пункт погранотряда ГПСУ в Сумской области

Российские войска уничтожили командный пункт украинского погранотряда «Стальная граница» Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) в Сумской области. Об этом со ссылкой на источники сообщает ТАСС.

«На сумском направлении комплексным огневым поражением в населенном пункте Стецковка уничтожен командный пункт второй погранзаставы 15-го мобильного погранотряда "Стальная граница" ГПСУ», — говорится в публикации.

Отмечается, что в результате украинским военным нанесены потери в технике и офицерском составе.

Ранее российские войска впервые ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-М». Отмечается, что удар был нанесен по военным объектам в Винницкой области.