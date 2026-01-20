Реклама

ВС России впервые ударили по Украине новой баллистической ракетой

Insider UA: РФ впервые ударила по Украине баллистической ракетой «Искандер-И»
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

ВС России впервые ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И». Об этом пишет Insider UA в Telegram-канале, отметив, что официального подтверждения этим данным пока не поступало.

«Цель долетела аж до Винницкой области. Дальность этой ракеты — до 1000 километров», — говорится в сообщении.

Ранее появилось видео, как российский ракетный комплекс (РК) «Искандер» накрыл дивизион американских Patriot, находящихся на вооружении у ВСУ. Ликвидация произошла в районе поселка Шевченко Днепропетровской области.

13 января украинская сторона сообщила о рекордном количестве прилетов «Искандеров». Около 20 ударов «баллистики» было зафиксировано в Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Киеве и Харькове.

