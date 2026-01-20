Российский кроссовер сместил Haval Jolion с позиции лидера

«Автостат»: Tenet T4 впервые стал самым продаваемым кроссовером в России

В России сменился лидер сегмента SUV. На третьей неделе 2026 года (с 12 по 18 января) россияне приобрели 1342 единицы кроссовера Tenet T4. Этот показатель впервые вывел модель на первую строчку рейтинга еженедельных продаж. Об этом пишет «Автостат».

Следом расположился еще один кроссовер марки Tenet — модель T7, которую купили 1115 раз. Прежний лидер — Haval Jolion — на минувшей неделе переместился на третье место с результатом в 1089 проданных автомобилей.

В первую десятку популярных моделей также вошли внедорожники Lada Niva Legend и Lada Niva Travel, а также кроссоверы Mazda CX-5, Haval M6, Geely Monjaro, Belgee X50 и Jetour T1. Ни одна из этих моделей не преодолела рубеж в 800 реализованных машин за отчетный период.

