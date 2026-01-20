Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
22:37, 20 января 2026Спорт

Российский вратарь помог норвежскому клубу обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Никита Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Andrew Boyers / Reuters

Норвежский «Буде-Глимт» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 20 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль за две минуты оформил Каспер Хег. Еще один мяч на свой счет записал Йенс Петтер Хеуге. У «Сити» отличился Райан Шерки.

У хозяев весь матч на поле провел российский вратарь Никита Хайкин. «Буде-Глимт» одержал первую победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

После семи матчей «Манчестер Сити» с 13 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Буде-Глимт» набрал шесть очков и поднялся на 26-ю позицию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Новый скандал Долиной: у певицы нашли незаконную недвижимость. Какое наказание ждет артистку?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Трамп обвинил ООН в бездействии

    Трамп усомнился в готовности НАТО прийти на помощь США

    Украинцы начали оформлять статус многодетного ради уклонения от мобилизации

    Два региона России оказались под ударом ВСУ

    Долина ответила на вопрос о новом месте жительства

    Российский регион подвергся воздушной атаке ВСУ

    Российский вратарь помог норвежскому клубу обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok