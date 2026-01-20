Российский вратарь помог норвежскому клубу обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Никита Хайкин помог «Буде-Глимт» обыграть «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Норвежский «Буде-Глимт» на своем поле обыграл «Манчестер Сити» в матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во вторник, 20 января, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе победителей дубль за две минуты оформил Каспер Хег. Еще один мяч на свой счет записал Йенс Петтер Хеуге. У «Сити» отличился Райан Шерки.

У хозяев весь матч на поле провел российский вратарь Никита Хайкин. «Буде-Глимт» одержал первую победу в Лиге чемпионов в нынешнем сезоне.

После семи матчей «Манчестер Сити» с 13 очками находится на четвертом месте в турнирной таблице. «Буде-Глимт» набрал шесть очков и поднялся на 26-ю позицию.