Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:02, 20 января 2026Силовые структуры

Российские следователи завели дело о раздавленном танком школьнике

В Якутии возбудили дело после гибели школьника под танком на выставке
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Республике Саха (Якутия) следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 16-летнего школьника на выставке в парке «Россия — моя история». Подросток был раздавлен выставочным образцом. Об этом сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ В рамках расследования назначен ряд экспертиз, изучается соответствующая документация.

Подростк пришел на выставку с другом. Ему захотелось забраться внутрь танка. Мальчики использовали люк в отсеке для двигателя, который был снят с техники. В какой-то момент школьник задел подпорку, и техника рухнула на него.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп решил создать новую организацию вместо ООН. Почему Россия может отказаться от участия в ней?

    Макрон пригласил Трампа на ужин, глава США ответил угрозами. Как в этом замешаны Россия и Израиль

    От AirPods до утюга. Какие устройства могут подслушивать россиян

    Раскрыта самая популярная мужская фраза при расставании с партнершей

    Лукашенко опроверг слух о вступлении в «Совет мира» Трампа

    Скачок спроса на новостройки объяснили

    Производитель премиальных машин отчитался о рекордных продажах

    Названо главное условие счастья

    Экс-ассистентка Бекхэма поддержала его сына после скандальных высказываний о родителях

    На Западе ответили на вопрос о способности российских «Гераней-5» прорвать евроПВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok