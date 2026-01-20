Российские следователи завели дело о раздавленном танком школьнике

В Якутии возбудили дело после гибели школьника под танком на выставке

В Республике Саха (Якутия) следователи возбудили уголовное дело из-за гибели 16-летнего школьника на выставке в парке «Россия — моя история». Подросток был раздавлен выставочным образцом. Об этом сообщает республиканское управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, уголовное дело возбуждено по статье 109 (Причинение смерти по неосторожности) УК РФ В рамках расследования назначен ряд экспертиз, изучается соответствующая документация.

Подростк пришел на выставку с другом. Ему захотелось забраться внутрь танка. Мальчики использовали люк в отсеке для двигателя, который был снят с техники. В какой-то момент школьник задел подпорку, и техника рухнула на него.