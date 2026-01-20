Реклама

Россия
15:07, 20 января 2026Россия

Появились подробности о смерти российского школьника в танке

Придавленный в танке якутский школьник задел ногой подпорку ствола
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

16-летний якутский школьник, насмерть придавленный в танке на выставке в парке «Россия — моя история», задел ногой подпорку ствола. Подробности об этом появились у SakhaDay.

По информации издания, вместе с подростком был его сверстник. Чтобы пробраться в танк, мальчики использовали люк в отсеке для двигателя, который был снят с техники.

В свою очередь, прокуратура Якутии предварительно установила, что тяжесть травмы была несовместима с жизнью и сердце школьника остановилось на месте. Ведомство проводит проверку.

О смерти школьника в парке «Россия — моя история» 20 января сообщил глава Якутска Евгений Григорьев. Он выразил соболезнования родственникам подростка.

Ранее в Пермском крае двоих 10-летних детей насмерть придавило бревнами. Как выяснилось, школьники забрались на спиленные деревья, сложенные у дороги.

