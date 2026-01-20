Реклама

15:48, 20 января 2026Силовые структуры

Сотни миллионов в пользу Росгвардии взыскали с осужденного генерала и его сообщника

Суд взыскал с экс-замдиректора Росгвардии Милейко и Шальнова 251,8 млн руб.
Варвара Митина (редактор)
Сергей Милейко (справа)

Сергей Милейко (справа). Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Московский военный гарнизонный суд взыскал с бывшего заместителя главы Росгвардии Сергея Милейко и его сообщника, гендиректора фирмы «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова, 251,8 миллиона рублей. Об этом пишет ТАСС.

Таким образом суд частично удовлетворил иск Росгвардии к осужденным. Эти деньги пойдут в счет возмещения ущерба.

По версии следствия, за два с половиной года Милейко и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей с фирмой «Спецшвейснаб». По некоторым оценкам, 338 миллионов рублей были украдены.

Ранее сообщалось, что по этому делу Милейко приговорили к 7 годам, а Шальнова — к 6,5 года колонии общего режима.

