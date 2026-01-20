Генералу Милейко вынесли еще один приговор за аферы с формой для военных

Московский гарнизонный военный суд приговорил к семи годам колонии общего режима бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко по делу за аферы при выполнении госконтрактов. Об этом пишет ТАСС.
Милейко также оштрафовали на 880 тысяч рублей и лишили звания генерал-лейтенанта запаса. Второго фигуранта дела, гендиректора фирмы «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова, приговорили к 6,5 года колонии общего режима и штрафу в размере 500 тысяч рублей.
По версии следствия, за два с половиной года Милейко и другие руководители Росгвардии заключили контракты на сумму более 3,6 миллиарда рублей с фирмой «Спецшвейснаб». По некоторым оценкам, 338 миллионов рублей были украдены.
В июле 2021 года Милейко приговорили к шести годам за аферу ради салона красоты жены.